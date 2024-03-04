سميح ساويرس: الشريك الإماراتي في رأس الحكمة يمكن أن يحل مشاكل قطاع السياحة بمصر

القاهرة - مصراوي:

قال رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية، إنه متفائل بأن الجانب الإماراتي يمكن أن يحل مشاكل قطاع السياحة في مصر لأن لديه اتصالات على مستوى القمة. وأضاف في حوار مع العربية، أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة التي وقعتها مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، حصلت منها على 15 مليار دولار في الأسبوع الماضي، تستهدف مساعدة مصر، لكن ساويرس يرى أن جذب الاستثمارات يتطلب تحريك سعر الصرف.

وتراجع سعر الدولار في السوق الموازي منذ أن الإعلان عن الصفقة إلى تحت 50 جنيها للدولار بدلا من 70 جنيها كان قد وصل له قبل الصفقة. ويرى سميح ساويرس، أن السعر في البنوك ليس واقعيا، وأن من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات لحل أزمة سوق الصرف في مصر بتحريك سعر الجنيه.

ووفق ما قاله ساويرس، بدون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حتى يتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات سواء بالجنيه المصري أو بالدولار وتحديد آلية تحويل الأرباح.

وأضاف أنه ليس لديه اهتمامات حاليا للاستثمار في مصر لحين توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن التوسع يجب أن يكون محسوبا لأن التوسع بلا حدود له مخاطر.