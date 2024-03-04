تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 50699 جنيها، بتراجع 3757 جنيها.

سعر طن حديد عز: 52395 جنيها، بتراجع 2869 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2377 جنيه