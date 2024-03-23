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BBC

قفزة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

01:44 م السبت 23 مارس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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القاهرة- مصراوي:

قفزت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر طن الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 49076.92 جنيه، بارتفاع 889 جنيه.

سعر طن حديد عز: 50312.5 جنيه، بارتفاع 263.23 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيه، بتراجع 189.92 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز

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