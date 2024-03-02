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BBC

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

02:46 م السبت 02 مارس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما تراجعت أسعار الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 52700 جنيه، بزيادة 1199.51 جنيه.

سعر طن حديد عز: 53935.29جنيه، بزيادة 639.39 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2213.89 جنيها، بتراجع 105.26 جنيه.

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