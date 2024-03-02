ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف السلع الغذائية في الأسواق اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس وبينها اللحوم الحمراء الطازجة والسكر، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 35.89 جنيه، بزيادة 21 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 66.34 جنيه، بزيادة 4.74 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 31.46 جنيه، بزيادة 1.05 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 105.78 جنيه، بزيادة 2.38 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 44.77 جنيه، بزيادة 62 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.3 جنيه، بتراجع 29 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 74.52 جنيه، بتراجع 2.14 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.45 جنيه، بزيادة 36 قرشا.

لتر زيت الذرة: 137.7 جنيه، بزيادة 6.93 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.14 جنيه، بزيادة 13.08 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.06 جنيه، بزيادة 1.93 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 30.33 جنيه، بتراجع جنيهين.

كيلو الفول السائب: 54.42 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 143.14 جنيه، بزيادة 6.58 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 252.89 جنيه، بتراجع 1.63 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.85جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 116.44 جنيه، بزيادة 12.62جنيه.