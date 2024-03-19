أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

تراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور اليوم الثلاثاء، بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو البسلة إلى نحو 22 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل بين 8 جنيهات و20 جنيها.

الكوسة بين 5 و 8 جنيهات.

الفاصوليا بين 18 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و15 جنيها.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

البسلة بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 جنيهات و12 جنيها.

اليوسفي بين 5 جنيهات و11.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.

الجوافة بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الفراولة 6 جنيهات و11 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.