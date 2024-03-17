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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 17 مارس

03:38 م الأحد 17 مارس 2024

الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3289 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3406 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2980 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2555 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 23840 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب البورصة المصرية عيار 21 عيار 18

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