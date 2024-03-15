أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما تراجغ سعر طن الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 49450 جنيه، بتراجع 322.29 جنيه.

سعر طن حديد عز: 51242.97 جنيه، بزيادة 163 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2336.17 جنيه، بتراجع 25.51 جنيه.