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البورصة تهبط 2.16% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:19 م الثلاثاء 12 مارس 2024

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.16% إلى مستوى 32661 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.79%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 349 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 246.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 102.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 1.41% إلى مستوى 33383 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

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