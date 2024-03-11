سعر الذهب يرتفع 25 جنيها بحلول منتصف تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بنحو 25 جنيها بحلول منتصف التعاملات، مقارنة بالتعاملات الصباحية.

جاء الارتفاع بعد أن انخفض سعر الجرام بقيمة 95 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2106 جنيهات للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2179 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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