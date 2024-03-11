أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 49400 جنيه، بتراجع 1106 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 51090 جنيها، بزيادة 1336 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2418 جنيها، بزيادة 264 جنيها.