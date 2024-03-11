سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط 95 جنيها ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بقيمة 95 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2070 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2661 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3105 جنيهات للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3549 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2179 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة انخفاض 0.01%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب