بعد صندوق النقد.. مصر تتوقع تمويلا بـ 3 مليارات دولار من البنك الدولي

كتبت- شيرين صلاح:

توقع وزير المالية الدكتور محمد معيط حصول مصر على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار، بعد إعلان الحكومة عن زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي في بيان، تفاصيل الإتفاق على مستوى الخبراء والذي تم التوصل إليه مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، تضمنت زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. وحسب تصريحات للوزير نقلتها وسائل إعلام، تشمل التمويلات المتوقع الحصول عليها 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل. كما تشمل الحزمة التمويلية أيضا، تمويلات من البنك الأفريقي للتنمية والجايكا، حسب تصريحات معيط وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر 2022 على التعاون مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا، بتمويل 3 مليارات دولار على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه، لكن الصندوق أجل المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى تم التوصل لاتفاق لاستئناف لإجراء البرنامج بعد إجراء إصلاحات اقتصادية.