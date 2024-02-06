ارتفاع أسعار البطاطس والبصل والخيار وانخفاض الفلفل اليوم في سوق العبور

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والخيار، والرمان، والكانتلوب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الفلفل، والبرتقال أبو سرة، واليوسفي، والجوافة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و24 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكوسة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 21 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 13 و17 جنيها، بزيادة 2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 13 و17 جنيها، بزيادة 2.5 جنيه.

البسلة بين 20 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

اليوسفي بين 4.5 و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 12 و18 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيهين.

الرمان بين 12 و24 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و 11 جنيها، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.