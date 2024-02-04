سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل التراجع الكبير مع بداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

واصل سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، تراجعه الكبير، وانخفض سعر الجرام بنحو 125 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب انخفض بشكل مفاجئ بنحو 200 جنيه خلال تعاملات أمس، بعد تراجع ملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 2383 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3064 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3575 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 4086 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية وبالتالي التداولات على السلع والمعادن ومنها الذهب.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة بانخفاض 15.23 دولار بنسبة 0.74% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اقرأ أيضا:

شعبة الدواجن: 10 جنيهات قفزة بالأسعار بسبب الدولار وصعود آخر محتمل في رمضان

رفعت الفائدة 36.5%.. كيف أدارت حفيظة أركان سياسة تركيا النقدية في 8 أشهر؟

اتهامات وحملة تشويه.. لماذا استقالت أول امرأة تتولى محافظ المركزي التركي؟

شعبة الأجهزة الكهربائية: زيادة تصل لـ25% بالأسعار بسبب أزمة البحر الأحمر