بعد الهبوط الكبير للأسعار.. هل زاد الإقبال على شراء الذهب في السوق المحلي؟

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر جرام الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 400 جنيه في السوق المحلي، بعد إعلان الحكومة عن صفقة مشروع رأس الحكمة، وذلك بعد ارتفاعات قياسية.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين نحو 3050 جنيها مقابل 3450 جنيها، قبل إعلان صفقة رأس الحكمة، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ورغم هبوط سعر الجرام لهذه المستويات فإن هناك هدوءًا في حركة البيع والشراء بسوق الصاغة، وذلك مع ترقب المواطنين لمزيد من التراجع، بحسب نجيب.

كانت الحكومة المصرية وقعت عقود المشروع يوم الجمعة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية مع إعلان ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

وعقب إعلان الاتفاق شهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا حادا فقد خلاله يومي الجمعة والسبت بين 12 و15 جنيها ليتراوح بين 49 و52 جنيها.

وعن توقعات سعر الذهب بمصر، توقع نجيب، في وقت سابق لمصراوي، أن يواصل سعر الذهب تراجعه خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تداعيات هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية عليه، خاصة في حالة دخول المبالغ المعلن عنها ضمن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالفعل إلى الأسواق، بحسب ما هو متفق عليه.

كان سعر جرام الذهب سجل مستوى قياسيا في بداية فبراير الجاري عند 4100 جنيه لعيار 21، بسبب زيادة الدولار في السوق الموازي إلى 70 جنيها.