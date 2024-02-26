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BBC

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وتراجع السكر والفول في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

11:31 ص الإثنين 26 فبراير 2024

أسعار اللحوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول، والعدس، والزيت، والمسلى الصناعي، والسكر، والمكرونة في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، والجبن الرومي وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.84 جنيه، بتراجع 34 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 51.91 جنيه، بتراجع 8.67 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.87 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 95.61 جنيه، بتراجع 7.64 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.96 جنيه، بتراجع 1.26 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.92 جنيه، بتراجع 1.73 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 68.47 جنيه، بتراجع 6.8 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.63 جنيه، بتراجع 34 قرشا.

لتر زيت الذرة: 116.34 جنيه، بتراجع 16.84 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 380.79 جنيه، بزيادة 3.51 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.2 جنيه، بزيادة 3.52 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 32.88 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 54.32 جنيه، بتراجع 79 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 138.06 جنيه، بزيادة 2.08 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.16 جنيه، بزيادة 20.24 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.71 جنيه، بزيادة 28 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 104.97 جنيه، بتراجع 1.41 جنيه.

أسعار اللحوم الدواجن السكر الفول

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