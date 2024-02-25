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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 25 فبراير

03:10 م الأحد 25 فبراير 2024

سعر الذهب

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القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3241 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3488 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3052 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2616 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24416 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية

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