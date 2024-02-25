وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة في مؤتمر "MWC 2024"

كتب- علاء حجاج:

غادر القاهرة اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى مدينة برشلونة بإسبانيا للمشاركة على مدار يومين في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة "MWC 2024".

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد، يعد هذا المؤتمر الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم، والذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA.

ويشارك في المؤتمر عدد من صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يعقد طلعت على هامش مشاركته في المؤتمر عددا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين ومسئولي منظمات دولية لفتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيلتقي الوزير مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون والاستثمار في المجالات ذات الصلة.

وتركز فعاليات المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة على أحدث الموضوعات المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وحلول إنترنت الأشياء، ومستقبل التكنولوجيا.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات، منها الندوات والمعارض، وفعالية "4YFN" المخصصة للشركات الناشئة.