قفزة قياسية في أسعار الحديد بالأسواق الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

قفزت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 56550 جنيها، بزيادة 2421 جنيها.

سعر طن حديد عز: 57615 جنيها، بزيادة 1428 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2260 جنيها، بتراجع 100 جنيه.