خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والعدس واستقرار الذهب بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والحديد، بينما تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، والجبن الأبيض، والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمصر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والعدس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

7 جنيهات ارتفاعا متوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

11.5 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الخميس

82 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الخميس