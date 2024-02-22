سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط 25 جنيها ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات، وهبط الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2357 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3030 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3535 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 28280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2034 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 7.7 دولار بنسبة 0.38% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب