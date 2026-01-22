لم تكن ليلة عادية في شارع الرشاح بمنطقة صفط اللبن؛ فخلف ضجيج المارة المعتاد، انحبست الأنفاس على وقع مشاجرة دموية انتهت بمشهد مأساوي، حيث سقط شخص جثة هامدة، ليتغير لون الأسفلت بدمائه وسط ذهول المارة وصدمة الأهالي.

بدأ الأمر بمشادة كلامية ارتفعت وتيرتها سريعا لتتحول إلى اشتباك بالأيدي، ولم تمضِ دقائق حتى استل الطرف الآخر"آلة حادة كانت كفيلة بإنهاء الحوار للأبد.

بضربة نافذة وغادرة، سقط المجني عليه أرضاً، ليفارق الحياة قبل وصول سيارات الإسعاف، وسط حالة من الهرج والمرج سادت المنطقة.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم بولاق الدكرور إلى موقع الحادث، وفرضت طوقا أمنيا حول مسرح الجريمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات الأولية، فيما نقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

