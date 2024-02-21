وفد اقتصادي يزور بروكسل للتحضير لمؤتمر الاستثمار المخطط عقده في مصر

كتب- مصطفى عيد:

زار وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى من كبار مسؤولي القطاع العام والقطاع الخاص العاصمة البلجيكية بروكسل للتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

كما استهدف الوفد من الزيارة الترويج للاستثمار في مصر، واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، بحسب بيان من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الأربعاء.

ونظمت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل عددا من اللقاءات للوفد، ومنها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية Business Europe، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية ABLCC، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا Solar Power Europe.

وتناول حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الوفد، التسهيلات التي تقدمها الدولة وهيئة الاستثمار للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف "هيبة" أن مؤتمر الاستثمار المُشار إليه يركز على القطاعات الواعدة، خاصة تلك التي تمثل أهمية لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، ومن أهمها قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة بما في ذلك صناعات السيارات والصناعات المغذية وصناعة الادوية وغيرها.

وأشار وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى المزايا التي تتسم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وجود 6 موانئ على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى جهود توطين الصناعات في المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأكد استعداد مصر لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي.

وأوضحت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، تطورات عملية الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الدولة المصرية منذ عدة سنوات، لافتة إلى وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في عام 2022 لتحدد بوضوح القطاعات التي ستتواجد بها الدولة وتلك التي ستتخارج منها.

كما تحدث السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشراكة الأوروبية، عن أهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين.

وتناول ممثلو القطاع الخاص المصري، ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وممثل اتحاد الصناعات، الحديث عن فرص الأعمال والاستثمار المتاحة حاليا في مصر.

وأعرب ممثلو القطاع الخاص البلجيكي والأوروبي عن اهتمامهم البالغ بالأسواق المصرية، مع الإشارة إلى نشاط العديد من الشركات الأوروبية في مصر في قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وكذا المشاركة في مؤتمر الاستثمار لدى تحديد موعده.

كما استعرض بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا على المستوى الثنائي بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى العمل على إطلاق شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي في إطار ترفيع العلاقات بين الطرفين.

كما أبرز الإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها مصر في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، والتي ستكون أحد القطاعات التي سيتناولها مؤتمر الاستثمار المزمع إقامته في مصر قريبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.