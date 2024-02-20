البورصة المصرية تعلن إعادة تقسيم الأسواق

القاهرة - مصراوي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم".

وقالت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم العمل بهذا القرار بدء من يوم الأحد الموافق 25-فبراير-2024.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن تفعيل البند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق، وكان آخرها يوم الاثنين 19-فبراير-2024.

ودرست البورصة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق.

وأضاف الشيخ، إن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، مشيرا إلى أن كل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق.

كما أوضح الشيخ أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.