سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع 45 جنيها بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 45 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط بنحو 65 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2420 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3111 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3630 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4149 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 29040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2025 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 8.6 دولار بنسبة 0.43% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب