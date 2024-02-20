انخفاض أسعار السمك البلطي والبوري وارتفاع المكرونة بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار السمك البلطي، والجمبري، والبوري، بينما ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 77 و83 جنيها، بتراجع جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و125 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و230 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و130 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.