وزير السياحة: إيرادات المجلس الأعلى للآثار تضاعفت 5 مرات في عامين

كتبت- منال المصري:

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن إيرادات المجلس الأعلى للآثار تضاعفت 5 مرات خلال العام المالي الجاري 2023-2024، مقارنة بالعام المالي قبل السابق (المنتهي في يونيو 2022) ليسجل 6 مليارات جنيه، نتيجة المشروعات التي تم تنفيذها.

وأضاف عيسى، خلال كلمته في مؤتمر "الرؤساء التنفيذيين" اليوم الاثنين، أن مديونية المجلس الأعلى للآثار المستحقة للموازنة العامة للدولة انخفضت بنحو مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه ديون مستحقة على المجلس للموازنة في نهاية يونيو 2022.

وذكر أن تمويل نفقات المجلس الأعلى للآثار من الموازنة العامة للدولة وصل ما يقارب الصفر في العام المالي الحالي (حيث وصلت قيمة النفقات إلى 6 مليارات جنيه بتمويل ذاتي من المجلس بنفس القيمة) مقارنة بتمويل الموازنة ثلثي نفقاته في العام المالي 2021-2022، والتي بلغ مجموعها 3 مليارات جنيه.

وبنهاية العام المالي 2021-2022، كان مجموع ديون المجلس للموازنة يساوي 7 أضعاف إيرادات المجلس السنوية، وفقا للوزير.

كما كان مجموع النفقات السنوية في نفس العام المالي 3 مليارات جنيه بما يعني تمويل ثلثي نفقات المجلس من الموازنة العامة للدولة، وفق عيسى.

وقال عيسى إنه سيتم خلال الشهور القادمة افتتاح برجين جديدين لإتاحة تجربة جديدة للسائحين للصعود على أسوار القلعة، وستمدد زيارتها إلى 3 ساعات على الأقل مقابل ساعة في وقت سابق، بما يساهم في زيادة تشغيل الفنادق بالقاهرة.