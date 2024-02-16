ارتفاع أسعار اللحوم والمكرونة وتراجع الزيت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار كيلو المكرونة، والعدس، والجبن الرومي، واللحوم والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وتراجعت أسعار الزيت، والجبن الأبيض وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.75 جنيه، بزيادة 21 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 57.68 جنيه، بزيادة 14 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.01 جنيه، بتراجع 21 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 99.01 جنيه، بتراجع 1.16 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 42.19 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.41 جنيه، بزيادة 1.03 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 74.07 جنيه، بزيادة 2.73 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.18 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 385.54 جنيها، بزيادة 1.28 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 115.09 جنيه، بزيادة 57 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 35.75 جنيه، بزيادة 21 قرشا.

كيلو الفول السائب: 57.68 جنيه، بزيادة 14 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.07 جنيه، بتراجع 3.09 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 260.86 جنيه، بزيادة 6.8 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.79 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 121.37 جنيه، بزيادة 13.87 جنيه.