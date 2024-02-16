سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع 35 جنيها مع بداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2410 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3099 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3615 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4131 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2004 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع 0.56 دولار بنسبة 0.03% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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