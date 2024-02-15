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خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن والحديد والذهب اليوم الخميس بالأسواق

01:50 م الخميس 15 فبراير 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تعرف على أسعار الأرز والسكر والزيت واللحوم في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات

ارتفاع المكرونة والبوري وتراجع الكابوريا بسوق العبور اليوم الخميس

موقع رسمي: 6 جنيهات زيادة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار بسوق العبور اليوم الخميس

خريطة الأسعار الدواجن الحديد الذهب

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