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BBC

موقع رسمي: 6 جنيهات زيادة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

10:38 ص الخميس 15 فبراير 2024

الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 114.52 جنيه، بزيادة 6.7 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.61 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.17جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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