تراجع أسعار اللحوم والفول وارتفاع اللبن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الزيت، واللحوم، والفول، والجبن الأبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار اللبن والجبن الرومي، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.31 جنيه، بزيادة 54 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 57.85 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.64 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.08 جنيه، بتراجع 2.45 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 30.05 جنيه، بتراجع 77 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 76.15 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 76.4 جنيه، بزيادة 4.8 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.94 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 371 جنيها، بتراجع 12.15 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.15 جنيه، بزيادة 37 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 33.16 جنيه، بزيادة 18 قرشا.

كيلو الفول السائب: 51.57 جنيه، بتراجع 1.94 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 132.05 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 251.2 جنيه، بزيادة 4.9 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.79 جنيه، بزيادة 1.76 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 96.72 جني