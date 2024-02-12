ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس وتراجع الفلفل والخيار بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي، واليوسفي، والرمان في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما تراجعت أسعار الكوسة، والفلفل، والخيار، والليمون البلدي، والكانتلوب خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 7 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 2.5 جنيه.

البصل بين 11 و27 جنيها.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.

البسلة بين 17 و21 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 4.5 و9 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 12 و17 جنيها، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 12 و24 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.