ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 52653 جنيها، بزيادة 327 جنيها.

سعر طن حديد عز: 54249 جنيها، بزيادة 556 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2440 جنيها، بتراجع 47 جنيها.