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BBC

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:48 ص الأحد 11 فبراير 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 52327 جنيها، بتراجع 201 جنيه.

سعر طن حديد عز: 53693 جنيها، بزيادة 76 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2487 جنيها، بزيادة 103 جنيهات.

أسعار الحديد الأسمنت مواد البناء

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