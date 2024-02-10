خريطة الأسعار: تراجع السكر والبطاطس والحديد وارتفاع الطماطم والدواجن

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار السكر، واللحوم، والحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما شهد سعر الذهب تقلبات اليوم حتى منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الأرز وتراجع السكر واللحوم بالأسواق السبت (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

أسعار الحديد والأسمنت اليوم تواصل التراجع في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة والسبيط بسوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار الطماطم والبصل وتراجع البطاطس والخيار بسوق العبور اليوم

قفزات مستمرة.. أسعار الدواجن تواصل ارتفاعها بالأسواق السبت (موقع رسمي)