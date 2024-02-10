مصر تبحث مع بلغاريا فرص الاستثمار في البترول والغاز والهيدروجين

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع رومن راديف وزير الطاقة البلغاري والوفد المرافق له، سبل التعاون المقترحة بين الجانبين، والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت، يزور وزير الطاقة البلغاري مصر حالياً ضمن وفد رفيع المستوى من المسئولين البلغاريين.

وقال الملا، خلال اللقاء، إن متطلبات الأسواق العالمية هي ما تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية، وإن الهيدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها من أجل تشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها.

وأضاف أن التحديات المتتالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة والتي تؤثر على العديد من الدول ومن ضمنها مصر أظهرت مدى أهمية تنويع مزيج الطاقة، وهو ما تعمل عليه مصر حالياً بهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في المزيج.

وأشار الملا إلى الإمكانات التي يتمتع بها قطاع البترول والفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجالات البترول والغاز والمعادن والهيدروجين منخفض الكربون والتحول الطاقي.

واستعرض الوزير البلغاري مزيج الطاقة الخاص ببلاده خلال اللقاء، مشيرا إلى سعيها لزيادة نسبة مساهمة الهيدروجين فيه بالتوافق مع توجه دول الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

وذكر أن هناك تعاونا كبيرا بين بلغاريا واليونان ورومانيا وعدة دول أخرى بالاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المختلفة، وأن هناك رغبة في بلغاريا لمد جسور هذا التعاون مع مصر باعتبارها بوابة لمنطقة شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي.

كما أشار الوزير البلغاري إلى إمكانية التعاون في العديد من مجالات الطاقة الأخرى بالاستفادة من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجانبين، معربا عن رغبة بلاده للمشاركة في فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط في ضوء تنامي أهمية دوره الإقليمي.

وشهد اللقاء استعراض استراتيجيات قطاع البترول المصري للتطوير والتحديث وكفاءة الطاقة وإمكانات البنية التحتية التي يمتلكها، بالإضافة إلى جهود خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، وفقا للبيان.

حضر اللقاء إيفا بتروفا نائب وزير الطاقة البلغاري، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.