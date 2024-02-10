سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 100 جنيه للجرام بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

وعوض سعر جرام الذهب بذلك خسارته الصباحية، عندما تراجع 100 جنيه في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2467 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3171 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3700 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4229 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها تداولات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2024 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بانخفاض 10.26 دولار بنسبة 0.50% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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