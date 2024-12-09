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سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية

05:07 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، وانخفض الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2513 جنيها للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3231 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 21 إلى 3770 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4308 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.52 % إلى نحو 2673 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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