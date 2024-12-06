غدا.. كامل الوزير يلتقي مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة الجيزة

كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة الصناعة، أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية، غداً السبت، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الجيزة بحضور عادل النجار محافظ الجيزة وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحاً.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الجيزة، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

ويأتي ذلك، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

يذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.