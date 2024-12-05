سعر الذهب يرتفع اليوم ببداية التعاملات الصباحية الخميس

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2457 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3159 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 21 إلى 3685 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4212 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2648 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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