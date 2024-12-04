ترقب لاجتماع "أوبك +" غدًا وسط توقعات بتأجيل زيادة الإنتاج

كتب- أحمد والي:

تتزايد المؤشرات على اقتراب تحالف "أوبك بلس" من الاتفاق على تأجيل الزيادة في إنتاج النفط، وذلك خلال الاجتماع المرتقب يوم غدٍ الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة أن التحالف يقترب من التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل زيادة الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر.

وفي الولايات المتحدة، أفاد المعهد الأميركي للبترول بأن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع زيادة كبيرة أيضًا في مخزون المقطرات.

أما أسعار النفط، فقد شهدت استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث يقوم المتعاملون بتقييم تأثير ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، إلى جانب احتمالية تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل "أوبك+".

وبحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6 سنتًا أو 0.08% لتصل إلى 73.56دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 7 سنتًا أو 0.10% لتسجل 69.87 دولارًا، وفق بيانات بلومبرج.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الصناعة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في "أوبك+" يعتزمون تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الأسعار.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة، يوسف الشمري، أن غياب الوضوح بشأن أرقام الطلب العالمي على النفط يدفع "أوبك+" إلى تأجيل زيادة الإنتاج. وأضاف أن التحالف خفّض توقعاته لنمو الطلب على الخام خلال الأشهر الماضية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ قرار بالتأجيل.