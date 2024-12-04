الأخضر يخيم على مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.67% إلى مستوى 30832 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 272.23 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 157.32 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 429.55 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.34% إلى مستوى 30628 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.