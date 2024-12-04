جهينة للصناعات الغذائية تسعى للاندماج مع 4 شركات صناعية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية أن الجمعية العامة غير العادية تسعى للنظر في الموافقة على الاندماج مع 4 شركات صناعية.



ووفق إفصاح الشركة للبورصة اليوم، فإن الشركات المستهدفة من جهينة هي المصرية لمنتجات الألبان، والدولية للصناعات الغذائية الحديثة،و المصرية للصناعات الغذائية – إيجفود، والمروة للصناعات الغذائية، وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقًا للقوائم المالية للشركات في 31 ديسمبر 2023 وهو التاريخ المتخذ أساسًا للإندماج.

وتقرر دعوة مساهمين الشركة لحضور انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، وفق البيان.



وأضافت الشركة، أنه سيتم النظر أيضًا في الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم (95) لسنة 2018 بشأن التحقيق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كل من شركة جهينة للصناعات الغذائية و 4 شركات الأخرى؛ وذلك بغرض الاندماج والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 17 نوفمبر 2024.



وأضاف أنه سيتم النظر في إضافة أنشطة جديدة إلى غرض شركة جهينة للصناعات الغذائية ( الشركة الدامجة) بعد الاندماج وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة تبعًا لذلك.



وأضاف الإفصاح أنه سيتم النظر في الموافقة على الإبقاء رأس المال المرخص به والمصدر لشركة جهينة للصناعات الغذائية ( الشركة الدامجة) بعد الاندماج كما هو قبل الإندماج وتعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بالآثار المترتبة على الاندماج.









