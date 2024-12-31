عجز موازنة مصر يتراجع لـ 3.28% في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات وزارة المالية أن عجز ميزانية مصر خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي 2024-2025 تراجع إلى 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.66% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بدعم من زيادة الإيرادات وعلى رأسها الضرائب.

وسجل إجمالي قيمة العجز الكلي للموازنة نحو 560.6 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي انخفاضا من نحو 652.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو من العام المقبل إلى 7.3% بعد أن تراجع بشكل استثنائي العام المالي الماضي إلى 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع الفائض الأولي

فيما حقق الميزان الأولي لمصر فائضاً بمقدار 0.99% في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، مقابل فائض 0.43% قبل عام. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وسجل الفائض الأولي نحو 170 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي 2024-2025، وفق البيانات المنشورة.

كان الفائض الأولي خلال العام المالي الماضي سجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم استثمارات صفقة رأس الحكمة.