كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 -12- 2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره أمس الاثنين في مصر مع نهاية التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب استقر الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 -12- 2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4240 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3710 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3180 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2474 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1767 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 131879 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29680 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.53% إلى نحو 2607 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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