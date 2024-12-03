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صعود جماعي في مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

03:28 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 30628 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.30 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 69.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 55.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 13.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.03% إلى مستوى 30488 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.



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