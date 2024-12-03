انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 12 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2446 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3144 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3668 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4192 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29344 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29 % إلى نحو 2647 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا