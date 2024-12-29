تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 29 ديسمبر

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4237 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4276 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3741 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3207 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29932 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.